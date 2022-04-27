انتقد طعم قهوة زوجته.. فقتلته طعناً

المصدر: وكالات

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في جريمة غريبة وغير مألوفة أدينت امرأة من ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات ‏المتحدة بطعن زوجها حتى الموت بعد مشادة ناجمة عن طعم قهوتها، وفقاً لما نشره ‏موقع «كومبلكس».‏

وقالت الشرطة إنها وجدت رجلاً يبلغ من العمر 81 عاماً تعرض للطعن عدة مرات ‏داخل المنزل نقل على إثرها بحالة طارئة الى المستشفى وهو بحالة حرجة وتم ‏إعلان وفاته بعد ساعات. ‏

ووفق الموقع فقد روى الرجل للسلطات تفاصيل الحادثة التي أدت إلى إصابته. ‏وادعى أنه وزوجته شيلا داوني، 68 عاماً، دخلا في نزاع بعد أن اشتكى من مذاق ‏القهوة التي أعدتها. ‏

وكشفت مصادر في التحقيقات أن زوجته ذهبت إلى غرفة الغسيل وحاولت الانتحار ‏بشرب مادة تبييض الغسيل، لكنه تمكن من إيقافها، بحسب الموقع. ‏

وقالت الشرطة إن الزوجة انتزعت سكيناً بعد ذلك وطعنته بشكل متكرر ولم تكن ‏المتهمة في المنزل عندما عثرت السلطات على زوجها غارقاً في دمه، ولكن تم ‏احتجازها لاحقاً عند عودتها. ‏