نخبة من الفنانين يحيون حفلات العيد في دبي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لاحتفالات العيد في دبي.. عن برنامج حافل من العروض الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية التي ستقام خلال عيد الفطر المبارك لتتيح للجميع قضاء أجمل الأوقات وأسعدها بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة.

وسيحيي نخبة من الفنانين والموسيقيين حفلات عيد الفطر في دبي والتي ستتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني والألحان الممتعة.

وبالإمكان الحصول عن المزيد من المعلومات عن "العيد في دبي" عبر زيارة الحسابين @Dubai_Calendarو@CelebrateDubai على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني www.visitdubai.com.