التهاب كبدي وبائي غامض يستهدف أطفال العالم

المصدر: وام

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رصدت نحو 190 حالة إصابة غامضة بالالتهاب الكبدي الوبائي بين الأطفال في العالم معظمها لأطفال أقل من 10 سنوات، حسب ما أعلنه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم.

وقال المركز إن المرض ظهر أولاً في بريطانيا هذا الشهر، حيث رصدت 111 حالة ومنذ ذلك الوقت رصد المرض في 12 دولة على الأقل حول العالم.

وقالت أندريا أمون مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها للصحفيين إن العدد يتضمن 40 حالة في دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.. وهناك حالات في الولايات المتحدة وإسرائيل أيضاً.

ويفحص المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الحالات بجانب السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن 17 طفلاً يحتاجون إلى إجراء عمليات زرع كبد بسبب الإصابات الأخيرة، وإن أحدهم توفي.