روسيا.. يقتل طفلين ومعلمة في روضة ثم ينتحر

المصدر: وكالات

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قُتل طفلان ومعلّمة برصاص رجل أطلق النار الثلاثاء في روضة للأطفال في منطقة أوليانوفسك في وسط روسيا قبل أن يصوّب سلاحه صوب وجهه وينتحر، على ما ذكرت السلطات.

وكتب حاكم المنطقة أليكسي روسكيخ على تلغرام: "وقعت مأساة في روضة أطفال ريابينكا في فيتشكايما: توفي طفلان ومدرّسة وأصيبت مدرّسة أخرى".

وأوضحت وزارة التربية أنّ "مجهولاً دخل حاملاً سلاحاً نارياً إلى روضة الأطفال في قرية فيتشكايما وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفلان"، مشيرة إلى أن "الدافع وراء الجريمة ما زال غير معروف".

وقالت مفوضة حقوق الإنسان في الكرملين تاتيانا موسكالكوفا إنّ مطلق النار هو رسلان أختياموف وهو شاب يبلغ 26 عاماً ويعاني مشكلات عقلية.

وأضافت أنّ الطفلين اللذين قتلا هما فتاة وصبي من مواليد 2016 و2017.

وكتبت موسكالكوفا على تلغرام أنّه بعدما قتل ضحاياه، أطلق الرجل "النار على نفسه (رصاصة) في وجهه" باستخدام بندقية تعود ملكيتها إلى شخص آخر.

وسرعان ما عُثر على صاحب البندقية ميتاً، بحسب نائب حاكم المنطقة ألكسندر كوروبكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مندوب حقوق الإنسان المحلي سيرغي لولكوف قوله إنّ منفّذ الجريمة "لم تكن تربطه علاقة" بالضحايا.

وشهدت روسيا في 2021 حادثي إطلاق نار داميين أحدهما في مدرسة في مدينة كازان والآخر في جامعة في بيرم، ما أدى إلى تشديد قوانين حيازة السلاح.