«مخازن أمازون» منجم لعائدات موسيقى بالملايين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

ملايين الدولارات يحصدها كل من إد شيران ودوا ليبا من عائدات الموسيقى التي يتم تشغيلها في مقار العمل الصناعية، ولا سيما أمازون. وتعد موسيقى أغنية «Bad Habits» لشيران و«Levitating» لليبا من أكثر الأغنيات التي يتم سماعها.

ولفت موقع «ديلي ميل» إلى تقرير مالي لعام 2022 نشرته جمعية حقوق التأليف «بي آر إس فور ميوزيك» المسؤولة عن جمع وتوزيع العائدات تشير فيه إلى ارتفاع قياسي بنسبة 113.8 في المئة من عائدات الموسيقى التي يتم تشغيلها على أسماع العاملين في المستودعات والمخازن. وأنتجت الموسيقى التي يتم لعبها في الخلفية 18.1 مليون جنيه إسترليني في حين أن عائدات الموسيقى التي يتم لعبها مباشرة تراجعت بنسبة 29 في المئة.

وذكر التقرير أن شركة أمازون الشهيرة لجأت إلى توظيف 25 ألف بريطاني العام الفائت جزءاً من موجة التوظيفات العالمية لتلبية فائض الطلبات في فترة الجائحة. وعلقت أندريا مارتن المديرة التنفيذية المسؤولة في «بي آر إس فور ميوزيك» بالقول:

«لقد تركت خطوة الانتقال من المتاجر والشركات الفعلية إلى أونلاين تأثيراً ملموساً على الأعداد التي بين أيدينا» وأكدت أن البحوث التي قاموا بها عن استخدام الموسيقى في مراكز العمل الصناعية أظهرت إجماع 90 في المئة على أن الموسيقى تتسم بالقوة على المساعدة على تحفيز الموظفين. ولفتت إلى أن الموسيقى تساعد الكثير من الناس «حتى أنها ساعدتها شخصياً في فترة الجائحة».