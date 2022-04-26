مصر.. حريق ضخم يلتهم محال تجارية في سوق المنشية بالإسكندرية

المصدر: البيان

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اندلع حريق ضخم ، صباح اليوم الثلاثاء، في عدد من المحال التجارية بسوق المنشية بحي الجمرك وسط الإسكندرية في مصر، فيما تواصل الحماية المدنية جهودها لإخماد النيران.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن قسم شرطة المنشية تلقى بلاغًا يفيد نشوب حريق بمحال بسوق الأدوات المدرسية المعروف بـ" سوق الورق"، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق هائل بمحل بسبب ماس كهربائي وامتداده إلى عدد من المحال المجاورة، ما أسفر عن تفحم محتوياتها وتصاعد ألسنة الدخان.

وامتدت ألسنة النيران والحريق إلى 5 محال مجاورة وعقارين، ما أسفر عن تفحم محتوياتها من البضاعة، فضلا عن تضرر محال أخرى مجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 10 أشخاص باختناق، جرى نقل 5 منهم إلى المستشفى الأميري الجامعي، وعلاج 5 داخل سيارات الإسعاف بموقع الحادث.

وأخلى حي الجمرك العقارين المتضررين من الحريق من السكان دون المنقولات، بعدما احتجزتهم النيران وسط مشهد مروع وحالات فزع وخوف من الحريق.