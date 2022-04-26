شاهد.. الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني

المصدر: البيان

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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ضجة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الاعتداء على وزير الطاقة، وليد فياض، وضربه أثناء خروجه من أحد المقاهي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو كشفت لحظة الاعتداء على وزير الطاقة ​اللبناني وليد فياض​، أثناء خروجه من أحد المقاهي في بيروت، وتنوعت الآراء بين من اعتبر أن هذا التصرف غير لائق ومرفوض، وبين من أيده، باعتبار أن ملف الكهرباء والأوضاع في البلاد تتحمله السلطة الموجودة في الحكم.