حلم «القبطان» انتهى بفاجعة.. تفاصيل مصرع 5 طلاب في الأكاديمية البحرية المصرية

المصدر: البيان

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انتهى حلم 5 طلاب مصريين في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأن ينالوا لقب قبطان بحادث مروع وقع مساء أمس الاثنين على الطريق الساحلي الدولي، بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، أثناء توجههم إلى مقر الأكاديمية في الإسكندرية.

وأكد شهود عيان أن الحادث نتج عن تصادم سيارة ملاكي كان يستقلها الطلاب، مع سيارة نقل ثقيل «تريللا»، بالقرب من كمين رشيد، قبل كوبري زكريا بنطاق مركز مطوبس، وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ إخطارًا بالحادث ووقوع وفيات. وفقاً لموقع "المصري اليوم".

تفاصيل الحادث

وفق شهود عيان فإن الطلاب الخمسة كانوا يستقلون سيارة ملاكي، وتبين أن 3 منهم من أبناء محافظة الدقهلية والرابع من الفيوم والخامس من دمياط. وأكد الشهود أن التريللا اصطدمت بالسيارة الملاكي من الخلف فدارت حول نفسها ثم اصطدمت بالحاجز الخرساني.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل الجثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى رشيد المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء الضحايا

كشف مصدر طبي أن الحادث أسفر عن مصرع 5 طلاب وهم: أحمد أحمد السعيد الشلقاني 21 ‏سنة، ومحمد جمال حسين محمد، وأحمد عبدالرحمن، وأدهم الشبراوي خميس محمد، ‏ومحمد محمد مصباح السعيد 21 سنة، وجميعهم بالفرقة الرابعة (دفعة التخرج).

الأكاديمية تنعى طلابها

نعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، طلابها الخمسة الذين لقوا مصرعهم، مساء الاثنين، في حادث مروري بالطريق الساحلي الدولي.

وأصدرت الأكاديمية بيان جاء فيه: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره.. أنعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لهم بإذن الله الطلاب بالفرقة الرابعة من مرحلة الدراسات الأساسية بكلية النقل البحري والتكنولوجيا إثر حادث أليم».

وأعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الطلاب وهم كل من «محمد محمد مصباح، أدهم الشبراوي محمد، أحمد أحمد السعيد الشلقاني، محمد جمال حسين، أحمد عبدالرحمن».

وتابع عبدالغفار: «أدعو الله عز وجل أن يتغمدهم شهداء بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان».