أوكرانية تنفق أكثر من 1600 جنيه إسترليني لتصبح صاحبة أكبر وجنتين

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خضعت الأوكرانية أناستاسيا بوكريشوك (32 عامًا) لعدة عمليات تجميلية على مر السنين، بما في ذلك حشو البوتوكس، والفينير، وإعادة تشكيل الذقن والفك وشفط الدهون.

وأنفقت نموذج انستغرام أكثر من 1600 جنيه إسترليني لإبراز وجنتيها، بحسب الديلي ميل.

المؤثرة، التي تتخذ الآن من إسطنبول مقراً لها، والتي تضم أكثر من 82،500 متابع على Instagram، قد حقنت نفسها سابقًا بمادة حشو باستخدام دروس الطبيب عبر الإنترنت، لكنها استعانت هذه المرة بأخصائي تجميل لإدارة الحقن.

وقالت أناستاسيا: "أنا أحب هذا المنظر، كنت فأرًا رماديًا من قبل"، وتعتقد أنها أصبحت الآن "متناسبة" أكثر.

وأضافت: "كان أنفي كبيرًا جدًا"، مدعية أنه احتل وجهها بالكامل، مضيفة: "الآن لدي شفاه ووجنتان ويبدو الأمر على ما يرام".

عندما سُئلت عما إذا كانت قد حظيت باهتمام أكثر رومانسية بسبب مظهرها المتطرف، قالت: "بالطبع لدي اهتمام أكبر بحشوتي، رومانسية أيضًا. لكن الأمر لا يتعلق بخدي - لأنني أصبحت أكثر ثقة".

وأضافت: "أمي تعتقد أن هذا جنون بعض الشيء، لكن ماذا يمكنها أن تفعل. لا ندم، أبدا أي ندم، أنا سعيد بخدي".