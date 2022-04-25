وجبة نودلز تودي بحياة طالبة مصرية والنيابة تأمر بتشريح الجثة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لفظت طالبة مصرية أنفاسها الأخيرة داخل منزلها في مدينة نصر، إثر تناولها وجبة «نودلز»، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان إخطارًا من أحد المستشفيات الخاصة بوفاة فتاة إثر إصابتها بحالة إعياء شديدة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة عمرها 17 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبالفحص تبين خلوّ الجثة من أي إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عن أن الفتاة تناولت «نودلز» قبل وفاتها، وبعد مرور دقائق معدودة شعرت ببعض آلام المعدة، وأضافت التحريات بأنّ حالة الفتاة تدهورت ونقلت إلى المستشفى، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.