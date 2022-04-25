عذبناه حتى الموت .. اعترافات قتلة شاب في مصر

المصدر: البيان

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اعترف المتهمون بقتل مواطن مصري في الإسماعيلية بطريقة بشعة، بسبب خلافات بين الضحية وأحد المتهمين، قائلين "استدرجنا الضحية لمنزل أحدنا، واحتجزناه داخل المنزل وعذبناه حتى مات، ثم حملنا الجثة في تروسيكل وتخلصنا منها في مجرى مائي".

وكشفت أجهزة الأمن المصرية ملابسات واقعة مقتل شخص بالإسماعيلية، ونجحت في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بغياب (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) مُنذ 15 الجاري وتبين أن المتغيب يقيم بمفرده بمسكنه، وفقا لليوم السابع.



توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية إلى أن وراء غياب المذكور (4 أشخاص وسيدة لإثنين منهم معلومات جنائية) حيث قاموا باستدراج المجني عليه لمنزل أحدهم وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب حتى فارق الحياة وعقب ذلك قاموا بنقل الجثة بالتروسيكل الخاص بأحد المتهمين وإلقائها بترعة الإسماعيلية لوجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين ما أثار حفيظته للتخلص منه بمساعدة باقي المتهمين.



عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبط المتهمين عدا أحدهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب .. وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المجني عليه من الترعة المشار إليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.