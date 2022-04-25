المصرية فرح الديباني تحيي حفل فوز ماكرون بالرئاسة

المصدر: وكالات

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أحيت السوبرانو المصرية فرح الديباني حفل فوز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية، حيث أدت النشيد الوطني الفرنسي أمام الجمهور وبحضور الرئيس المنتخب.

وتداولت وسائل الإعلام الفرنسية، ورواد مواقع التواصل لقطات من الحفل، والتي يظهر فيها الرئيس الفرنسي وهو يحيّي النجمة المصرية أثناء إحيائها لاحتفالية فوزه في باريس.

ونشأت المصرية فرح الديباني في محافظة الإسكندرية وتخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى.

والتحقت بأكاديمية الأوبرا في باريس، وبعد 3 سنوات فازت بجائزتها الشهيرة في الغناء الأوبرالي عام 2016، كأول مغنية مصرية. وغنت دور كورنيليا في أوبرا هاندل «يوليوس قيصر» بدار الأوبرا المصرية.

فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالانتخابات الفرنسية، بحصوله على نحو 58 في المائة من الأصوات، بينما شهد الاقتراع نسبة مقاطعة قياسية بلغت 28 في المائة.

وتتجه الأنظار إلى «الجولة الانتخابية الثالثة» «أي الانتخابات التشريعية» التي ستجرى في يونيو المقبل، والتي يُفترض أن توفر لماكرون أكثرية مريحة تمكّنه من مواجهة التحديات التي تنتظره وأولها الوفاء بالوعود التي أغدقها يميناً ويساراً.