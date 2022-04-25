الداخلية المصرية تكشف ملابسات واقعة إيقاف التراويح بمسجد في حلوان

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية ؛ ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، متضمنًا زعم إحدى الفتيات بأنها حال أدائها صلاة التراويح بمسجد المراغي بدائرة قسم شرطة حلوان، قام أحد الأشخاص بالدخول للمسجد، وطلب من الإمام عدم استكمال الصلاة نظرًا لتجاوز مواعيد انتهاء الصلاة.

بالفحص تبين عدم صحة الواقعة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في غياب إمام المسجد المشار إليه المعين من وزارة الأوقاف، ما أدى لقيام أحد الأهالي المتطوعين بأداء فريضة الصلاة بالمسجد كإمام، وأثناء مرور وكيل وزارة الأوقاف تلاحظ له ذلك، فاستدعى مدير إدارة الأوقاف بالمنطقة، وتم استكمال الصلاة بالكامل بدلًا من المتطوع كإجراء إداري من جانب وزارة الأوقاف.