يؤدي إلى إبطال الطواف.. تحذير من التصوير في بيت الله الحرام

المصدر: البيان

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حذر الشيخ عزيز بن فرحان العنزي من خطورة التصوير أثتاء الطواف واستدبار الكعبة لأن ذلك يؤدي إلى إبطال الطواف.

ودعا العنزي المعتمرين إلى التركيز في العبادة والدعاء والذكر أثناء الطواف والبعد عن التصوير وكل ما يلهي عن ذكر الله، خاصة في بيت الله الحرام.

وأكد العنزي أن استدبار الكعبة أثناء الطواف يبطل الطواف ، خاصة أننا نرى بعض الناس ينشغلون بالتصوير أثناء الطواف ويستدبرون الكعبة فذلك يبطل طوافهم ، لذلك على الناس أن ينتبهوا إلى خطورة ذلك، وترك التصوير والانشغال بالطاعة والعبادة وذكر الله.