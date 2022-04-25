فيديو.. دب عملاق يتجول في شوارع مدينة أمريكية

المصدر: البيان

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رصد فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعين دبا عملاقا يتجول في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو دبا أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وقالت الشرطة في ولاية نورث كارولينا، بحسب سكاي نيوز عربية، إن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.

