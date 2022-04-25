فيديو.. دب عملاق يتجول في شوارع مدينة أمريكية
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رصد فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعين دبا عملاقا يتجول في وسط مدينة أشفيل بولاية نورث كارولينا الأميركية.
وأظهر مقطع الفيديو دبا أسود اللون يبدو أنه هرب من إحدى المحميات كونه كان يرتدي طوقا للتتبع، وفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.
فيديو.. #دب عملاق يتجول في شوارع مدينة #أميركيةhttps://t.co/7yQ66qRwRU#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JntPtpzVG6— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 25, 2022
وقالت الشرطة في ولاية نورث كارولينا، بحسب سكاي نيوز عربية، إن ظهور الدببة في وسط المدن بات متكررا، حيث استجابوا لثلاث حالات مشابهة في غضون أسابيع قليلة.