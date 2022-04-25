فيديو مرعب لسيل هائل شمال المدينة المنورة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق سيلا مائيا مخيفاً في وادي الجريسية بشمال مهد الذهب بالمدينة المنورة، تسبب في انقلاب شاحنة وإعاقة حركة السير.

وانتشرت الكثير من الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، حيث يظهر احتجاز السيول لشاحنة انقلبت على جانبها ولم تستطع المغادرة بسبب المياه الغزيرة، بالإضافة إلى وقوف عدد من المارة والمركبات على جانبي الوادي، دون القدرة على التوجه نحو الشاحنة وإنقاذها.