تونس تعلن موعد عيد الفطر فلكياً

المصدر: وكالات

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أنّ عملية رصد هلال عيد الفطر لهذه السنة 1443 هجري ستكون بعد غروب شمس يوم السبت 30 أبريل، وعليه يكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأفاد المعهد في بيان له، بأنّه تبعا للمعطيات الفلكية فإنّه تستحيل رؤية هلال العيد لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 30 أبريل في كلّ أنحاء العالم الإسلامي بكلّ الوسائل البصرية والتقنية وتستحيل رؤية الهلال بما أنّ الاقتران يحصل بعد غروب الشمس.

أما بالنسبة لباقي أنحاء العالم، فإنّ رؤية الهلال غير ممكنة بعد غروب شمس يوم السبت حيث يكون القمر في اتجاه دائرة وهج الشمس وقريبا جدا من الأفق وبذلك لا يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال، وبالتالي تكون رؤيته ممكنة بعد غروب شمس يوم الأحد في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و22 دقيقة وذلك انطلاقا من وسط كلّ من الصين والهند والمحيط الهندي، وفق البيان.

أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس، أنّ عملية رصد هلال عيد الفطر لهذه السنة 1443 هجري ستكون بعد غروب شمس يوم السبت 30 أبريل، وعليه يكون يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وأفاد المعهد في بيان له، بأنّه تبعا للمعطيات الفلكية فإنّه تستحيل رؤية هلال العيد لسنة 1443 هجري بعد غروب شمس يوم السبت 30 أبريل في كلّ أنحاء العالم الإسلامي بكلّ الوسائل البصرية والتقنية وتستحيل رؤية الهلال بما أنّ الاقتران يحصل بعد غروب الشمس.

أما بالنسبة لباقي أنحاء العالم، فإنّ رؤية الهلال غير ممكنة بعد غروب شمس يوم السبت حيث يكون القمر في اتجاه دائرة وهج الشمس وقريبا جدا من الأفق وبذلك لا يستجيب إلى شروط إمكانية رؤية الهلال، وبالتالي تكون رؤيته ممكنة بعد غروب شمس يوم الأحد في العالم بداية من الساعة الثانية بعد الزوال و22 دقيقة وذلك انطلاقا من وسط كلّ من الصين والهند والمحيط الهندي، وفق البيان.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر قد أعلن عن موعد انتهاء شهر رمضان، وحلول عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 2 مايو.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 رمضان.

وأضاف القاضي أنه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأشار إلى أنه بذلك يكون يوم الأحد 1 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وسيكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين 2 مايو.