مصر.. إحالة مدربي كيك بوكس وكمال أجسام للجنايات لخطف وهتك عرض سعودي

المصدر: البيان

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أحال المستشار أحمد مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر في مصر صاحب محل أسماك ومدربي كيك بوكس ومدرب كمال أجسام و6 آخرين للجنايات لاتهامهم بخطف مواطنين سعودي وسوداني وهتك عرض الأول بالقوة للحصول على أموال.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالتحايل المجني عليهما الاول سعودي الجنسية والثاني سوداني الجنسية بأن قام أحد الأشخاص بإيهام المجني عليه الثاني بمشروع کاذب "شراء العقارات " فعرض الأخير الأمر على المجني عليه الأول لكونه يعمل بمجال الاستثمار العقاري ، فحضر المجني عليهما طوعًا إلى منطقة حدائق الأهرام، وتقابلا مع المتهم السابع والذي توجه برفقتهما إلى العقار محل اختطافهما، وأبصرا تواجد المتهمين، فقاموا بالتعدي عليها بالضرب وارغامهما على البقاء بالعين محل الواقعة ، مانعين إياهما من مغادرته بالقوة ، وفقا لموقع صدى البلد.

وكان ذلك مصحوباً بطلب فدية مالية وقدرها 50 ألف جنيه، لإطلاق سراحهما.. واقترنت بتلك الجريمة جناية أخرى أنهم في ذات الزمان والمكان هتكوا عرض المجني عليه سعودي الحنسية وذلك بأن قام المتهمون بتجريده من ملابسه، كما سرقوا الأموال بالضرب الذي ترك اثر جروح به، إذ قام المتهمون بإشهار سلاح ناري "مسدس في وجه المجني عليه مُهددين إياه بإلحاق الأذى به في حالة عدم الانصياع لأوامره، وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم محدثين إصابته الواردة بالتقرير الطبي فما كان من ذلك إلا بث الرعب في نفس المجني عليه وشل مقاومته وإعدام إرادته ، فخرت عزيمته وانصاع لأوامر المتهمين متخليًا عن منقولاته.

فقاموا بسرقة المنقولات قاصدين من ذلك سرقة المجني عليه كرها عنه ، فبلغوا بذلك مقصدهم، وفروا هاربين بالمسروقات.