السعودية.. شقيقة "زوجة جدة" تكشف تفاصيل جديدة

المصدر: البيان

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تسبب تعنيف زوج لزوجته وأم أبنائه الثمانية، في محافظة جدة السعودية، بفقدانها لبصرها وتعرضها لكسور في الرأس والجمجمة وذلك بحسب ما ذكرته شقيقتها.

وأكدت شقيقة معنفة جدة، أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق جدة، وحالتها الصحية حرجة نتيجة العنف الذي تعرضت له من زوجها، موضحة، أن شقيقتها فقدت بصرها بعينها اليمنى، كما تعاني كسورا في الظهر والجمجمة والرأس والأنف والضلوع، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

وأضافت أن زوجها لم يكتفِ بذلك بل مارس بحقها أبشع صور العنف حيث كان يتلذذ بالإجرام فيها فشوه وجهها كما قطع لسانها وإصبعها الذي من المحتمل أن يبتر نتيجة إبقائها لأيام تنزف في المنزل متسترًا على فعلته.

وأشارت إلى أن شقيقتها تعرضت للعنف في منتصف رمضان في منزلها واستمرت بإصاباتها لخمسة أيام محاولاً التستر على فعلته، حتى أبلغ أحد أفراد العائلة الشرطة والإسعاف الذي حضر لنقلها للمستشفى وسط حماية أمنية.

ونوهت إلى أن زوج شقيقتها خلال الأربعة الأشهر الأخيرة تغير بشكل ملحوظ وأصبح يعنفها بشكل أكبر حيث قام بربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وحين حاولت الهروب منه لمنزل عائلتها هددها بقتل أحد أبنائها.

وفي تحرك سريع من الجهات الأمنية، تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على الزوج المعتدي وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة

وكان النائب العام قد أصدر أمرا بإيقاف أحد الأشخاص، وذلك بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة، تعرَّضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة.

وكانت الجهات الأمنية تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.