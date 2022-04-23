السعودية .. تفاصيل الاعتداء المروع على زوجة وتوقيف الزوج

المصدر: البيان

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تمكنت شرطة محافظة جدة من القبض على مواطن سعودي اعتدى بالضرب على زوجته، مما أدى إلى تعرضها لإصابات، وحبسها داخل المنزل. وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وفقا للعربية نت.

هذا ونشرت شقيقة معنفة جدة، التي اعتدى عليها زوجها، رسالة عبر "تويتر"، تؤكد أن الزوج قام بضرب شقيقتها بآلة حادة أمام أبنائها وأفقدها بصرها، وتعرضت لكسور في الرأس والجمجمة.

وأكدت أن شقيقتها ترقد بمستشفى شرق جدة منذ يوم 19 رمضان، بعد اعتداء زوجها عليها، حيث فقأ عينها وأفقدها بصرها أمام أبنائها الثمانية وشرطها بسكين في أماكن متفرقة من جسدها، 5 منها في وجهها.

وأضافت أن شقيقتها تعاني من نزيف بالدماغ وكسور متفرقة في جسمها وحبسها في البيت، ولم يسعفها، وحاول الاعتداء على المسعفين الذين نقلوها للمستشفى.

وتابعت أنه شوه وجهها وقطع لسانها وإصبعها، لافتةً إلى أن زوج شقيقتها تغير بطريقة ملحوظة في الأشهر الأخيرة، وقام بربطها قبل شهرين وحلق شعر رأسها وحاجبيها، وهددها بقتل أحد أبنائها عندما حاولت الهروب إلى أهلها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبة بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته. وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بصدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف المعتدي.

وكانت الجهات الأمنية تلقت من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، أنباء عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

أكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.

من جانبه كشف محامٍ ومستشار قانوني، عن العقوبة التي يتوقع تطبيقها بحق الشخص الذي اعتـدى على زوجته بالضـرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة.

وأوضح المحامي والمستشار القانوني، خالد أبو راشد، أن الحالة تعد جريمة جنائية كونها اعتداء على النفس، مبيناً أن العقوبة تكون تعزيرية بالسجن، وفقا لموقع أخبار 24 السعودي.

ونوه إلى أن مدة السجن ترتبط بحجم الإصابات التي وقعت للمُعتـدى عليها والضرر منها ومدة الشفاء وذلك وفقاً للتقارير الطبية، إلى جانب تقدير القضاء في الحق الخاص والحق العام.

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد أنه تم الوصول للحالة وتوفير الحماية اللازمة لها، ويُجرى التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وقال الاستشاري الاجتماعي الأسري، الدكتور شجاع القحطاني، إن الصمت وعدم اتخاذ موقف حازم منذ أول اعتـداء تتعرض له الزوجة يؤديان في الغالب إلى حالة مأساوية.

ولفت إلى أن الزوج المعتدي لا يحترم المرأة ولا يخاف منها، لكنه يخاف من القانون وأهل الزوجة، لذا كان يجب أن يتم إبلاغ الشرطة فور تعرضها للاعتـداء الأول حتى يتم اتخاذ إجراء ضده.