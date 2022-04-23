زوج يعتدي على زوجته بأسلوب وحشي في السعودية

المصدر: البيان

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية بصدور أمر النائب العام سعود المعجب بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، وفقا للعربية نت.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها مطالبات بالقبض على الزوج الذي اعتدى على زوجته.

يأتي هذا الأمر بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.

وأكد المصدر أن النائب العام أمر بتشكيل فريق تحقيق مختص في التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.

ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وستتم إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.