الكشف عن جنسيتهم.. اعترافات صديق طالبة الطب قاتلة حبيبها في مصر

المصدر: البيان

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استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، لاعترافات المتهم الرئيسي بالاشتراك مع طالبة بكلية الطب في قتل زميلهما.

وقال المتهم إنه تعرف على الطالبة كونها تحمل نفس جنسية بلاده العراقية داخل كلية الطب وعرض عليها الارتباط واشترطت أن يساعدها في التخلص من زميلهما، وأنه استغلها وتهرب من فعلته معها فوافق على طلبها ونفذا جريمتهما وقتلاه ودفنا جثته في الصحراء.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما وردت معلومات سرية لمباحث مصر الجديدة مفادها اختفاء طالب جامعي في ظروف غامضة ووجود شبهة جنائية وراء ذلك، وبعمل التحريات تبين أن الطالب في الفرقة الأولى بكلية طب بإحدى الجامعات الحكومية وكان يرتبط بعلاقة عاطفية بفتاة في الفرقة الأولى أيضا بكلية الطب وتركها في الآونة الأخيرة، ورجحت التحريات تورط الفتاة في اختفائه، وبالقبض عليها وتضييق الخناق اعترفت بقيامها باستدراجه بواسطة صديق مشترك بينهما، وذبحه بسكين وأرشدت عن الجثة والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

فيما أكدت المتهمة الرئيسية بقتل حبيبها أن المجني عليه أناني واستغلها وأقام علاقة معها، وعندها طلبت منه أن يتزوجها، ظل يتهرب منها ويتجاهلها، وقررت الانتقام منه، واختمرت في ذهنها التخلص منه بمساعده زميلها وأنها أخبرته بكل ما حدث معها ليساعدها ويقف بجوارها.