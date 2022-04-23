انتصار السيسي تواسي والدة الأطباء الثلاثة ضحايا الحادث المروع

المصدر: البيان

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تلقت السيدة دعاء والدة الأشقاء الأطباء الثلاثة ضحايا الحادث المروع بمصر، مكالمة هاتفية من السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لتقديم واجب العزاء في رحيل أبنائها.

وحسب أسرة الضحايا وفق القاهرة 24، أن زوجة الرئيس المصري قدمت خلال الاتصال الهاتفي العزاء والمواساة لوالدة الضحايا الثلاثة، وطلبت والدة الأشقاء الـ 3 الراحلين في حادث مروّع من السيدة انتصار إنارة الطريق الذي شهد الحادث وتحديد معالمه بإشارات لكي لا يكون مصير من يمشون عليه مثل أبنائها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انقلاب سيارة ملاكي، كان يستقلها الأشقاء الثلاثة قرب قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، على طريق القنطرة شرق-العريش وأصيب شخص أخر، وتم نقله إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغاً يفيد بوقوع الحادث، وسرعان ما تحركت 4 سيارات إسعاف، تابعة للمرفق إلى مكان ورود البلاغ للتأكد من صحته، وتم انتشال جثث الضحايا ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي بروتوكول العلاج المناسب.

وكان اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى بلاغاً من الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بالانقلاب سيارة ملاكي قرب قرية جلبانة التابعة لمركز القنطرة شرق وأسفر عن مصرع 3 أشقاء من أبناء قرية كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، وهم أية أحمد عثمان 24 عاما، طالبة بكلية الصيدلة، وأحمد محمد عثمان 22 عاما، طالب بالسنة الرابعة بكلية طب الأسنان، وآلاء أحمد محمد عثمان 19 عاما، طالبة بكلية طب الأسنان، كما أصيب محمود الكحلاوي مصطفى 20 عاما.