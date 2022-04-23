مهرجان دبي للمأكولات في دورته التاسعة 2 مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

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يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، للاحتفاء بالمكانة العالمية لدبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة، حيث ستُقام فعاليات الحدث المرتقب في مختلف أرجاء المدينة لمدة 14 يوماً، من 2 حتى 15 مايو المقبل، لتستعرض أشهى المأكولات والأطباق في دبي.

وخلال دورته التاسعة، يجمع المهرجان الذواقة من عشاق الطعام ليأخذهم في رحلة استثنائية في مدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية، وتشتهر بتنوع فنون الطهي بها من شتى أنحاء العالم. كما يستعرض الحدث أفضل المأكولات الإماراتية الأصيلة والمفاهيم التي ابتكرها المبدعون في مجال الطعام، إلى جانب المطاعم الفاخرة ذات الشهرة العالمية، والتجارب المتنوعة، وحصص الطهي المتنوعة تحت إشراف كبار الطهاة مع إطلالات على أشهر المواقع الرائعة في دبي.

ويعود المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي حظيت بإقبال جماهيري كبير في السنوات السابقة، منها «أسبوع دبي للمطاعم» و«رحلة في عالم المذاقات». وبإمكان عشاق الطعام الآن التسجيل وحجز الأماكن على الفور قبل نفاذها للاستمتاع بتجربة استثنائية.

أسبوع المطاعم

بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة، تعود فعالية «أسبوع دبي للمطاعم» ابتداءً من يوم 6 مايو لتقدم قوائم عشاء منسقة. ويشارك في الفعالية هذا العام مجموعة من أشهر المطاعم في المدينة، ومن ضمنها بعض المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مثل مطعم لوي، ومطعم ريف جابانيز كوشياكي، ومطعم إندوتشيني، بالإضافة إلى أبرز المطاعم التي تم افتتاحها في 2021/‏2022 مثل مطعم 11 وودفاير، ومطعم تاموكا دبي.

كما يحظى عشاق المأكولات والذواقة أيضاً بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات المذهلة والأسماء العالمية بأسعار مخفضة وخاصة بفعالية أسبوع دبي للمطاعم، ومن ضمنها مطعم 99 سوشي بار، ومطعم هاتونج، ومطعم إنتي الياباني.