معيدة في كلية الصيدلة .. أكبر أشقاء الضحايا الثلاث من العباقرة في مصر

المصدر: البيان

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آية أحمد عثمان، 24 عاما، الشقيقة الكبرى بين الأشقاء الثلاثة، الذين رحلوا سويا في حادث أليم، بمنطقة القنطرة شرق، في مصر، أثناء عودتهم من جامعتهم بسيناء إلى قريتهم بمركز كفر سعيد في محافظة دمياط، إذ وعد الدكاترة أسرتهم بقضاء أيام رمضان الأخيرة معهم، وذلك بعد معاناة مع امتحانات منتصف الفصل الدراسي.

كانت آية أحمد عثمان الشقيقة الكبرى بين الأشقاء الثلاثة، معيدة في كلية الصيدلة جامعة سيناء، ونابغة أيضا ومن العباقرة، إذ شاركت في الموسم الرابع من برنامج «العباقرة» تقديم عصام يوسف، وذلك في حلقة أذيعت منذ حوالي 5 أشهر، تحديدا في ديسمبر 2021، ومثلت آية كلية الصيدلة جامعة الدلتا، وكانت في مواجهة جامعة القاهرة، وذلك في الموسم الرابع من برنامج «العباقرة جامعات»، وفقا للوطن.

وظهرت «آية»، أحد الأطباء الثلاثة المتوفين أمس، في الفيديو وكلها حماس في أن يكون فريقها هو الفائز في منافسات العباقرة لأنه لم يحالفها الحظ في الفوز مرة سابقة، إذ لم تكن مشاركتها هي الأولى.

في يناير من نفس العام 2021، ظهرت آية أحمد عثمان في برنامج العباقرة لأول مرة، وتحدث عنها مقدم البرنامج ووصفها بأنها: «من الشخصيات اللي بتحب تتحمل مسؤولية الفريق، بكل تفاصيله، وقدرت تجاوب على أسئلة القدرات الذهنية والوصول بفريقها للمربع الذهبي»، وشاركت بعد ذلك في الموسم التالي، لتكون واحدة من العباقرة الذي اختارهم الله أمس لتكون إلى جواره.

بعد الحادث، نعي مقدم البرنامج الروائي عصام يوسف، وهو كذلك صاحب فكرة ومقدم برنامج «العباقرة» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آية أحمد، وكتب: «خبر صادم لنا جميعاً إثر حادث أليم.. بكل الحزن والأسى وبرضاء من قضاء الله أنعى وفاة ابنة العباقرة وجامعة الدلتا الدكتورة/ آية أحمد عثمان».

وأكمل عصام يوسف حديثه، «رحلت هي وأخوتها عنا في أيام مفترجة.. آية كانت بالفعل آية في الأخلاق والالتزام والاحترام.. ندعو الله أن يخفف عن أسرتها وزملائها وأحبابها، ويلهمنا الصبر والسلوان.. دعواتكم على الإفطار بالرحمة والمغفرة.. سنفتقدك، عزاؤنا الوحيد إنكم في الجنة بإذن الله».

يذكر أنه توفي الأشقاء الثلاثة، آية وهي معيدة في كلية الصيدلية جامعة سيناء وتبلغ من العمر 24 عاما، ومحمود ويبلغ من العمر 22 عاما في كلية طب الأسنان جامعة سيناء، والشقيقة الصغرى آلاء التي تدرس طب الأسنان في جامعة سيناء وتبلغ من العمر 19 عاما، وشيعت الجثامين أمس، بعد حادث على طريق القنطرة شرق.