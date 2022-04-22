السجن مدى الحياة على قاتل سيدة بسيف الساموراي في تركيا

المصدر: د ب ا

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أصدرت محكمة في اسطنبول حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بتهمة القتل الوحشي لامرأة بسيف ساموراي في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن الجاني أدين بارتكاب جريمة القتل العمد "بنية وحشية والتعذيب".

تعد أحكام السجن مدى الحياة أشد الأحكام الممكنة منذ أن ألغت تركيا عقوبة الإعدام في عام 2002، كونها لا توفر أي فرصة للإفراج المشروط.

أظهرت لقطات كاميرا أمنية أن جوكتوغ بوز هاجم في 9 نوفمبر المهندسة المعمارية باشاك جنكيز/ 28 عاما/ بسيف ساموراي إذ كانت تمشي في الشارع بمنطقة أتاسهير بإسطنبول.

توفيت جنكيز في وقت لاحق بالمستشفى.

قالت الأناضول إن والدتها انفجرت بالبكاء عندما تلا القاضي نص الحكم اليوم الجمعة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، لم يكن المهاجم والضحية يعرفان بعضهما البعض.