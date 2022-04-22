مصر.. ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة لحيازتهم نظارات ميدان محظورة

المصدر: البيان

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ضبطت جمارك مطار القاهرة، اليوم الجمعة، 3 ركاب بحيازتهم 3 نظارات ميدان معظمة محظور حيازتها طبقا للقانون داخل حقائبهم لدى وصولهم من الخارج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الركاب الثلاثة.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة وفق صحيفة الأهرام:"أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة الخطوط البريطانية رقم 384 والقادمة من لندن اشتبه رجال الجمارك في حقائب راكب بريطاني وبتفتيشها تبين وجود نظارة ميدان معظمة، كما تم العثور على نظارة أخرى بصحبة راكب فرنسي قادم على رحلة الخطوط الفرنسية رقم 570 والقادمة من باريس والعثور على نظارة ثالثة بحيازة راكب مصري قادم من دولة خليجية. والنظارات المعظمة محظور حيازتها طبقا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الركاب الثلاثة حيث تم احتجاز نظارتي الراكبين الأجنبيين حرز سلاح بالجمارك لتسلمها قبل سفرهما من مصر بينما تم تسليم الراكب المصري لرجال المباحث للتحقيق معه ومصادرة النظارة".