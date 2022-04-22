إنقاذ 17 رضيعاً من حريق مستشفى في مصر

المصدر: البيان

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أنقذت العناية الإلهية مستشفى ديرب نجم بالشرقية في مصر من كارثة محققة، عقب اندلاع حريق بقسم الحضانات.

وذكرت صحيفة اليوم السابع ان البداية كانت بوقوع حريق وتصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف ناحية قسم الحضانات، على الفور دفع الطاقم الطبي وهرعت سيارات الإسعاف والحماية المدنية للسيطرة عليه دون خسائر بشرية.

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة الشرقية، إخطارا بنشوب حريق بقسم حضانات الأطفال بمستشفى ديرب نجم المركزي دون حدوث وفيات أو إصابات.

دفعت الحماية المدينة بالشرقية، بعدد سيارتين للسيطرة على الحريق، وإخماد النيران، وتبين من المعاينة الأولية انه بسبب ماس كهربائي، كما دفع 4 سيارات إسعاف لنقل الأطفال إلى مستشفيات أخرى.

وانتقل فريق من المعمل الجنائي والشرطة إلى المستشفى للوقوف على ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه فور تلقى إخطار بالحادث كلف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة بنقل جميع الحالات إلى أقسام حضانات بمستشفيات أخرى بديله لتلقي الخدمة العلاجية لهم.

وصرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة أنه فور وقوع الحادث، تم نقل الحالات وعددهم 17 حالة إلى أقسام الحضانات بمستشفيات الإبراهيمية ومستشفى الزقازيق العام ومستشفى القنايات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، واستمرار تلقيهم للعلاج بشكل منتظم داخل أقسام الحضانات بتلك المستشفيات.