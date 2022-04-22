بالفيديو.. لحظة إنقاذ شاب سعودي علق في شق صخري 30 ساعة

المصدر: البيان

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بعد محاولات حثيثة، تمكن الدفاع المدني السعودي من إنقاذ الشاب بدر البلوي، الذي سقط في شق صخري وظل عالقاً هناك لما يقارب 30 ساعة.

وطمأن الشاب السعودي، الجميع على حالته الصحية بعد نجاح عملية إنقاذه من شق صخري في جبال تبوك، بمركز أبو راكة، والتي تمت بعد احتجازه لفترة طويلة.

وكشف البلوي في مداخلة مع برنامج "الراصد" على القناة الإخبارية السعودية، كيف سقط في هذا الشق الصخري، مشيرًا إلى أنه كان يبحث عن بعض الإبل المفقودة الخاصة بوالده، لكنه سقط ولم يستطع الخروج.

وأضاف: "كان هناك شخص مقرب مني واتصل على الدفاع المدني وجاؤوا للمساعدة والحمد لله تم خروجي بسلامة".

وأوضح: "كل واحد من الدفاع المدني يقول لي تعال وكلهم كانوا مهتمين بي سواء الهلال الأحمر أو الدفاع المدني والطائرة نقلتني إلى المستشفى وصحتي طيبة والحمد لله".

ووجه البلوي الشكر إلى الدفاع المدني السعودي وإلى جميع من ساعد في إنقاذه أو دعا له، معبرًا عن شكره للجميع.