"المثابرة" ترصد لقطات مذهلة لكسوف الشمس بواسطة قمر المريخ.. فيديو

المصدر: البيان

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التقطت مركبة "المثابرة" الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لقطات مذهلة لقمر المريخ "فوبوس" وهو يعبر أمام الشمس متسبباً بحالة كسوف شمسي تتم رؤيتها بهذا القدر من الوضوح للمرة الأولى من المريخ.

والتقطت المركبة، الموجودة على سطح الكوكب الأحمر منذ فبراير 2021، الصور بواسطة الجيل التالي من كاميرا Mastcam-Z المتطورة، بحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وقالت راشيل هوسون من شركة أنظمة مالين لعلوم الفضاء ومقرها سان دييغو وهي أحد أعضاء فريق Mastcam-Z الذين يشغلون الكاميرا: "كنت أعلم أن الصور ستكون جيدة، لكنني لم أتوقع أن تكون مذهلة بهذا الشكل".

و"فوبوس" هو أكبر قمرين للمريخ يدور حوله ثلاث مرات في اليوم وهو قريب جداً من سطح الكوكب لدرجة أنه لا يمكن رؤيته دائماً في بعض المواقع على المريخ.

واستمر الكسوف الذي تم رصده أكثر من 40 ثانية بقليل وهو أقصر بكثير من الكسوف الشمسي النموذجي الذي يتسبب به قمر كوكب الأرض، وهو أمر غير مفاجئ بالنظر إلى أن "فوبوس" أصغر بحوالي 157 مرة من قمر الأرض.

وتأمل ناسا أن تساعد هذه اللقطات العلماء على فهم ديناميكيات الحركة والعلاقة بين المريخ وقمره فوبوس بشكل أفضل.