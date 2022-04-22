يقتل ضحيّته بحوالي 70 طعنة خلال بث مباشر على فيسبوك

المصدر: البيان

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اعتقلت الشرطة الأمريكية شاباً بتهمة القتل المتعمد، حيث طعن امرأة خلال بث مباشر على فيسبوك.

وأظهر في البث، الذي شاهده أكثر من 200 شخص، كيف قيّد القاتل ضحيته داخل سيارة وطعنها حوالي 50 إلى 70 طعنة.

وقع الحادث في ولاية لويزيانا الأمريكية، وكانت الضحية جانيس ديفيد (34 عاماً) وُجدت مقتولة مساء يوم الاثنين، بينما كان الفاعل إيرل لي جونسون جونيور (35 عاماً)، بحسب موقع "أستراليا بالعربي"

علمت الشرطة بالحادث من إدارة فيسبوك، التي أُبلغت بدورها من أحد المشاهدين للبث، وقالت الشرطة إن جونسون كان متهماً بسرقة سيارة في يوم الحادثة.

اعترف جونسون بفعلته وبدأت السلطات تحقيقاً واسعاً في القضية، وتعتقد وجود بعض الصلات بين الضحية والجاني، كما ترجّح وجود أثر للمخدرات في القضية.

كما تنتظر الشرطة أيضاً تقرير الطبيب الشرعي.