المصدر: البيان

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كشفت النيابة العامة المصرية حقيقة اعتداء ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام في مصر.

وأوضحت النيابة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أنه "لا صحة لتعدي ضابط شرطة على مواطن بالطريق العام بمدينة نصر".

وذكرت أن تحقيقاتها أكدت عدم صحة ما تم تداوله بمواقع التواصل من تعدي ضابط شرطة على مواطن بالضرب والسبِّ بمدينة نصر.

وقالت إنَّ حقيقة الواقعة كما هو ثابتٌ من بيانات الطرفين في التحقيقات أنها شجار بين المجني عليه وآخر يعمل بتجارة السيارات والهواتف المحمولة حولَ أولوية المرور في الطريق العام.

ولفتت إلى أن "الشجار أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمة بالكوع الأيسر، حيث شهد المجني عليه في التحقيقات أنَّ المتهم ادعى له أنه ضابط شرطة، بينما بمواجهة الأخير أنكر ادعاءه بذلك"، مشيرةً إلى أنه جارٍ استكمال التحقيقات والإجراءات.