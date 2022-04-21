"الموت واحد".. شاب سعودي يتدلى من حافة جبل (فيديو)

المصدر: البيان

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نعم.. الموت يأتي مرة واحدة، لكننا مطالبون بالحفاظ على هذه الروح التي استودعنا الله سبحانه وتعالى.. هذا ما يجب أن يعرفه شاب سعودي ظهر في فيديو تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، يجلس على حافة جبل شاهق في ينبع مدلياً رجليه ويردد: "الموت واحد".

وأثار مقطع الفيديو الذي مرافق للشاب السعودي، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض شجاعة ومغامرة، فيما اعتبره آخرون تهوراً من أجل الشهرة وحصد المشاهدات واللايكات، حسب "روسيا اليوم".

ويتبين من صوت الرياح وحركة إحدى السيارات أسفل الجبل وكذلك الفراغ الشاسع حوله، أن الجبل شاهق الارتفاع الأمر الذي رأه الكثيرون مغامرة "تحبس الأنفاس".