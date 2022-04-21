بسبب عشة الحمام .. يقتل عمه بالسكين قبل الإفطار في مصر

المصدر: البيان

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أقدم مدرس في محافظة الفيوم المصرية، يعاني من اضطرابات نفسية بقتل عمه بالسكين، أعلى سطح العمارة التي يقيمون بها وبجوار عشش الحمام.

تلقت الجهات الأمنية إخطاراً بورود إشارة من شرطة النجدة يفيد بإبلاغ الأهالي بمصرع شخص علي يد عمه فوق أحد الأسطح بمنطقة التفتيش.

تبين من التحقيقات أن القاتل (40 سنة) يعمل معلما ويعاني من مرض نفسي منذ عدة سنوات ويقطن بمفرده في شقة بالدور الأول في نفس المنزل، وأثناء عملية تنظيف عشة الحمام فوق سطح العمارة نشبت مشادة كلامية بين المدرس والقتيل، أدى إلي سحب الجاني سلاحا أبيض وقام بطعن عمه عدة طعنات ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تمكنت الجهات الأمنية من القبض على القاتل، ضبط السلاح المستخدم في الحادث، وتم نقل جثمان المجني عليه بسيارة الإسعاف الى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.