يابانيون يطورون عيدان طعام مبتكرة لتعزيز ملوحة الطعام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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طور باحثون من جامعة ميجي الأشهر في اليابان عيدان طعام محوسبة تعزز النكهات المالحة في الطعام لتساعد مبدئياً كل الذين يريدون تقليص الصوديوم في نظامهم الغذائي. وتعاون وفقاً لموقع "نيويورك بوست"، كل من البروفسور هوماي مياشيتا وشركة تصنيع الشراب "كيرين هولدينغز" على تطوير العيدان تلك، التي تعزز النكهات باستخدام التحفيز الكهربائي وكومبيوتر صغير يتم تثبيته على معصم اليد. ويستعين الجهاز بتيار كهربائي ضعيف لبث أيونات الصوديوم من الطعام عبر العيدان إلى الفم حيث يخلق إحساساً بالملوحة، يقول مياشيتا. ويضيف مؤكداً: " بالنتيجة فإن نكهة الملوحة تتعزز بمعدل 1.5 مرة."

وتكتسب عيدان الطعام أهمية خاصة في اليابان حيث النظام الغذائي التقليدي يحبذ النكهات المالحة. ويستهلك الشخص البالغ في اليابان حوالي عشر غرامات من الملح على شكل يومي وهي ضعف الكمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية. ويرتبط استهلاك فائض الصوديوم بزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية والأمراض الأخرى. وأشار الباحث آي ساتو من شركة "كيرين هولدينغز" بالقول: " بغية تفادي الإصابة بتلك الأمراض لا بد لنا من تقليص كمية الملح التي نتناول." ويعمل كل من مياشيتا وشركة تصنيع الشراب على تنقيح النماذج الأولية لعيدان الطعام على أمل البدء بنشرها في الأسواق في مطلع العام المقبل.