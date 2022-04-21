أوجعوا قلوب المصريين.. وفاة 3 أشقاء يدرسون الطب في حادث مروع

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي 3 أشقاء يدرسون الطب والصيدلة من أبناء قرية أم الرزق التابعة لمركز كفر سعد بدمياط بجمهورية مصر العربية في حادث سيارة ملاكي بناحية ترعة الجلبانة طريق الإسماعيلية /العريش وهم : محمود أحمد عثمان 22 سنة، وآية عثمان 24 سنة وآلاء عثمان 19 سنة، وتوفوا أثناء عودتهم من جامعة سيناء إلى مسقط رأسهم بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد وفق صحيفة اليوم السابع .

وأصيب شخص آخر يدعى محمود الكحلاوي طالب بجامعة سيناء، وتم نقله إلى مستشفى القنطرة شرق للعلاج.

كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتعرف على أسباب وملابسات الحادث واستصدار قرار النيابة العامة بتسليم الجثامين إلى ذويهم ونقلهم للدفن بمقابر الأسرة بقرية أم الرزق.

