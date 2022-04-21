الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو أثار جدلاً واسعاً

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مصر، القبض على سيدة متهمة بالتعدي على 3 فتيات في مترو الأنفاق داخل إحدى عربات السيدات.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي: "بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم نشره على أحد المواقع الإخبارية، ويتضمن تعدي إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلي المترو؛ لاعتراضها على ملابسهما؛ تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة".

وأضافت الوزارة: وبالفحص، وبمواجهة تلك السيدة أقرت بتوبيخ الفتاتين، خلال نصح إحداهما بارتداء ملابسها بطريقة محتشمة.. واتخذت الإجراءات القانونية حيالها، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة تعتدي بالضرب على فتاة داخل مترو الأنفاق اعتراضا على الملابس التي ترتديها.