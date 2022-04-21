رافليسيا "الغامضة".. أكبر زهرة في العالم

المصدر: البيان

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عرض المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية نتائج بحثية من شأنها أن تؤدي إلى توضيح بيئة رافليسيا، أكبر زهرة في العالم، التي يكتنفها الغموض.

وقد اكتشف برعم رافليسيا في أعماق غابة استوائية في شمال غرب بورنيو بماليزيا، بحسب موقع NHK الياباني.

وبعد الاستمرار في المراقبة، احتاج البرعم لمدة عام تقريبا للنمو التدريجي.

وفجأة تفتحت زهرة رافليسيا، بعد أن تجاوز قطر برعمها حوالي 10 سم، واصبحت زهرة ضخمة يبلغ طولها حوالي 50 سم.

وقال يايوي تاكيوتشي، كبير الباحثين في المعهد الوطني للدراسات البيئية: "لدي انطباع بأن هذه الزهرة اختبأت الإزهار، وكانت تنتهز الفرصة لتظهر للعيان في أي وقت من الأوقات، وهو ما قد يكون استراتيجية قوية للبقاء على قيد الحياة حتى لا نتمكن من معرفة وجودها".

وسيكون من المثير للاهتمام إذا كانت هذه الزهرة الكبيرة تضع استراتيجية لعدم القدرة على إدراك وجودها في عندا تكون في مرحلة البراعم.