كلب ينقذ رجلاً علق رأسه داخل خزان للصرف الصحي

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ساعدت خدمات الطوارئ شمال سيدني الاسترالية رجلاً في الأربعين من عمره علق رأسه داخل خزان للصرف الصحي.

وقع الحادث على طريق Myoora في ضاحية Terrey Hills الشمالية، وتطلّب 40 دقيقة لإنقاذ الرجل وإسعافه إلى المستشفى، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

قالت الشرطة إن المياه كانت تزيد داخل الخزان ما يشكل خطراً على حياة الرجل ويحتمل موته غرقاً في حال تأخرت المساعدة.

وأضافت أن المسعفين بذلوا قصارى جهدهم وواجهوا تحديات خطرة أثناء عملية الإنقاذ.

ولم يكن لينتبه أحد للموقف لولا أن نبه كلب العائلة أحد الأبناء واتصل بالطوارئ.