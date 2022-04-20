يقتل زوجتيه بالرصاص داخل منزله في نهار رمضان في مصر

المصدر: البيان

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تكثف الجهات الأمنية المصرية في محافظة الجيزة جهودها لسرعة ضبط المقاول المتهم بقتل زوجتيه بوابل من الأعيرة النارية في نهار رمضان بسبب خلافات أسرية داخل منزلهم بكرداسة من خلال تتبع خط سير المتهم وسؤال شهود العيان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من الأهالي بسماع دوي إطلاق نار داخل منزل وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي سيدتين تبلغان من العمر (42 سنة) و (30 سنة) ربتي منزل بهما إصابات بطلقات نارية مع عدم وجود زوج المجني عليهما.

واستمع فريق البحث لأقوال اسرتي المجني عليهما واسرة المتهم لبيان ما كان يدور بينهم من خلافات دفعته لقتلهما في ذات التوقيت برصاصة في الراس لكل منهما.

ومازالت التحريات مستمرة حول الدافع وراء ارتكاب الجريمة حيث ان المتهم مازال هاربا والزوجتين فارقتا الحياة والسر كان بين ثلاثتهم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جهودها لضبط المتهم حيث تم نشر عدة أكمنة ثابتة ومتحركة لتتبع خطوط سير المتهم والأماكن التي يتردد عليها لضبطه.

وأضافت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة أن الزوج مقاول خفراء تزوج من السيدتين منذ قرابة 4 سنوات في وقت متقارب وأنجب من الأولى طفلا ومن الثانية طفلين تبلغ أعمارهما من 4 أعوام لـ سنتين وكانوا متواجدين لدى جدهم وقت تنفيذ المتهم للجريمة.

وكشفت جارة المجني عليهما أنها قريبة الزوج المتهم وتقيم بمنزل مجاور وأنها فوجئت به يخرج من المنزل وملابسه بها دماء واستقل سيارته وانصرف وبعدها سمعت صوت استغاثة من المنزل فدخلت لتستطلع الأمر فعثرت على إحدى زوجتيه جثة هامدة بينما كانت الثانية لا تزال على قيد الحياة وقام الجيران بمحاولة إنقاذها ونقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

وشكلت الإدارة العامة لمباحث الجيزة فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.