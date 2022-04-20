القبض على 120 متهماً بمحاولة تهريب مواد مخدرة إلى السعودية

المصدر: وكالات

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أعلن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية العقيد مسفر القريني اليوم الأربعاء "القبض على (120) متهما حاولوا تهريب مخدرات إلى البلاد.

وصرح القريني "بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان، ونجران، وعسير، والجوف، وتبوك، من إحباط محاولات تهريب (708910) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر، وطنين و(136) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(80) طناً و(528) كيلو جراماً من نبات القات المخدر" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف المتحدث أنه تم "القبض على (120) متهماً، منهم (40) مواطناً (سعوديا)، و(80) مخالفاً لنظام أمن الحدود: (47) من الجنسية اليمنية، و(27) من الجنسية الإثيوبية، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية المصرية، و(2) من الجنسيتين الباكستانية والأردنية"، مشيرا إلى أنه "جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص".