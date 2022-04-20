فاجعة أليمة.. شابة تواجه مصيرها سحقاً بآلة عجن

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واجهت عاملة في مخبز آلي مصيرها سحقاً في آلة تستخدم بخلط وعجن المواد التي تدخل في صناعة الخبز

وتوفيت الشابة بيبيانا أريلانو ديلابرا، البالغة من العمر 22 عاما، بطريقة مأساوية في مخبز بمقاطعة كلايتون بولاية جورجيا الأميركية. .

وأظهر تقرير الشرطة أن ديلابرا كانت تشغل آلة خلط صناعية كبيرة عندما "حدث خطأ ما"، وانتهى الأمر بسحقها.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادثة التي وقعت في فرن تابع لشركة "نورث إيست فوودز"، والتي تعد أحد أكبر موردي الخبز في أميركا، لبحث وجود شبهة جنائية، وفق سكاي نيوز عربية نقلاً صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقالت "نورث إيست فوودز" في بيان: "أصيبنا بمأساة جراء الحادث الذي وقع في نهاية هذا الأسبوع وأسفر عن خسارة لأحد موظفينا".

وأضاف البيان: "نحن ملتزمون بالتعاون مع هيئة السلامة والصحة المهنية وجميع الأطراف ذات الصلة لإجراء تحقيق شامل في هذه المأساة".