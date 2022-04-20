طريق الثراء

المصدر: البيان

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تقع محافظة بنغشوي الصينية ذاتية الحكم لقوميتي مياو وتوجيا لمدينة تشونغتشينغ في جبال وولينغ، وهي تنتمي إلى منطقة التضاريس الكارستية.

وكانت التضاريس، مثل الجبال العالية والمنحدرات شديدة الانحدار والأودية، تقيد بشكل خطر تنمية الاقتصاد والمجتمع المحليين، بحسب "شينخوا".

وفي السنوات الأخيرة، كثفت بنغشوي من تسهيل حركة المرور في المنطقة الواقعة تحت ولايتها القضائية، وذلك ببناء الطرق على الأخاديد والمنحدرات، وأصبحت شبكة الطرق الممتدة في جميع الاتجاهات طريقًا للقرويين لتحقيق الثراء.