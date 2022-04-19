سلطنة عمان .. وفاة طالبين في انفجار مقذوفات قديمة

المصدر: البيان

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توفي طالبان بمقر سكنهما بولاية نزوى مساء اليوم، في سلطنة عمان.

ووفق شرطة عُمان السلطانية فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنهما كانا يعبثان بأجسام يشتبه على أنها مقذوفات قديمة جدًا عثر عليها الطالبان في أحد المناطق الجبلية الأمر الذي أدى إلى انفجارها، ولا زالت التحقيقات قائمة لمعرفة ملابسات الواقعة

وأهابت شرطة عمان السلطانية بالجميع إلى عدم العبث أو التعامل مع أية أجسام غريبة يشتبه بها، وضرورة الإبلاغ الفوري عنها لدى أقرب مركز للشرطة أو الاتصال بمركز عمليات الشرطة على الرقم 9999.