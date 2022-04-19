"يوروبا".. قمر قد يخطف الأنظار من المريخ قريباً

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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في حدث يمكن أن ينسينا المريخ وما يدور حوله من مشاريع واعدة للبشرية، يعد القمر "يوروبا" الذي يدور حول المشتري، أحد أكثر العوالم الواعدة في النظام الشمسي للبحث عن حياة خارج كوكب الأرض، ويرجع ذلك إلى أنه يضم محيطاً سائلاً يربض تحت طبقة من الجليد.

وعلى الرغم من أن "يوروبا" يبلغ ربع قطر الأرض فقط ، إلا أن محيطه قد يحتوي على ضعف كمية المياه التي تحتوي عليها محيطات كوكبنا مجتمعة. وحيثما يوجد الماء، هناك فرصة للحياة كما نعرفها للاستقرار.

لكن في الواقع ، فإن اكتشاف أي حياة غريبة قد تعيش على "يوروبا" سيكون تحدياً صعباً للغاية. ويعتقد أن القشرة الجليدية للقمر يتراوح سمكها بين 10 و15 ميلا. أبعد ما حفره البشر على الإطلاق في الأرض هو عمق 7.67 أميال.

ومع ذلك ، قد لا يكون الأمر شاقا كما نعتقد، حيث كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Communications يوم الثلاثاء، أن القشرة الجليدية نفسها قد تكون أكثر مسامية مما كان يعتقد سابقاً. في الواقع ، قد يكون الجليد موطناً لجيوب متعددة من المياه التي يمكن أن تكون صالحة للحياة.

غرينلاند.. الإجابة

تظهر البيانات الجديدة التي تم جمعها باستخدام الرادار المخترق للجليد تشكيل ميزات "التلال المزدوجة" في الغطاء الجليدي في غرينلاند - وهي ميزات موجودة على "يوروبا" أيضاً. يعتقد الباحثون الذين يقفون وراء الورقة الجديدة أن آلية تشكل هذه التلال المزدوجة في غرينلاند يجب أن تنطبق على "يوروبا"، ما يشير إلى أن المياه السائلة موجودة على هذا القمر أكثر مما كنا نحلم به في أي وقت مضى.

يقول المهندس رايلي كولبرغ طالب الدكتوراه في جامعة ستانفورد والذي قاد الدراسة الجديدة لصحيفة "ديلي بيست": "كان أحد زملائي في هذه الورقة ، وهو عالم كواكب ، يقدم عرضاً تقديمياً حول الأسئلة المفتوحة الكبيرة عن القمر "يوروبا" وأظهر صورة لهذه التلال المزدوجة على السطح. لقد أدهشني أنني رأيت ميزة بحث مماثلة في بياناتي الخاصة من الأرض أثناء العمل على مشروع مختلف تماماً يتعلق بتأثيرات تغير المناخ على الغطاء الجليدي في غرينلاند".

ويضيف: نحن نعلم أن التلال المزدوجة تتشكل في غرينلاند عندما يتكسر الجليد حول جيوب من الماء السائل المضغوط الذي كان يتجمد داخل الغطاء الجليدي ، مما دفع قمتين إلى الارتفاع بشكل معين. هذه الجيوب من الماء ضحلة وتساعد على جعل الغطاء الجليدي أكثر مسامية.

ويعتقد الباحثون أن نفس الآلية تفسر التلال المزدوجة على أوروبا، ما يعني أن القشرة الجليدية ديناميكية ونفاذة، وربما مليئة بالمسطحات الضحلة من المياه السائلة، وهذا يعني أن فرص تطور الحياة على هذا القمر أكبر.

حذر كولبرغ من أننا لن نكون قادرين على تأكيد أي من هذا حتى تتاح لنا الفرصة لدراسة "يوروبا" مباشرة. ومن المرجح أن يحدث ذلك في العقد المقبل، حيث تخطط ناسا لإطلاق مسبار مداري يسمى "يوروبا كليبر" في أكتوبر 2024، ومن المفترض أن يصل إلى قمر جوفيان في أبريل 2030. وسيكون مسلحا برادار يخترق الجليد سيكون حاسماً في إخبارنا بالمزيد عن قشرة أوروبا الجليدية - ويجب أن يساعد في الكشف عما إذا كانت أوروبا هي حقا أفضل فرصة لنا للبحث عن حياة غريبة في النظام الشمسي.