مصر.. مفاجأة مدوية في قضية محاولة أب إلقاء ابنته من البلكونه

المصدر: البيان

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فجرت الطفلة التي اُتهم أبوها بمحاولة إلقائها من البلكونة مفاجأة مدوية، حيث أكدت أن أبوها لم يحاول إلقائها من البلكونة لكنها عندما سمعت صوت والدها أصابتها " خضة" وكادت تسقط من البلكونة، وأسرع أبوها لأنقاذها وليس كما تم الترويج له بأنه كان يهم بإلقائها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بجمهورية مصر العربية ألقت القبض على بطل فيديو محاولة إلقاء ابنته من بلكونة شقته بسبب خلافات أسرية في منطقة الهرم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص يحاول إلقاء فتاة من بلكونة الشقة، والاعتداء عليها بالضرب، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذ الفتاة وفق صحف مصرية.

وعن طريق التحريات تم التوصل لهوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه يقيم بمنطقة الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بطل فيديو محاولة إلقاء ابنته من البلكونه في قبضة الشرطةhttps://t.co/TsQmk1LEjt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/L1lM5CZ9Cp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 19, 2022