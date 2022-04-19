مصر..بطل فيديو محاولة إلقاء ابنته من البلكونه في قبضة الشرطة

المصدر: البيان

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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بجمهورية مصر العربية في إلقاء القبض على بطل فيديو محاولة إلقاء ابنته من بلكونة شقته بسبب خلافات أسرية في منطقة الهرم.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص يحاول إلقاء فتاة من بلكونة الشقة، والاعتداء عليها بالضرب، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من إنقاذ الفتاة وفق صحف مصرية.

وعن طريق التحريات تم التوصل لهوية الشخص مرتكب الواقعة، وتبين أنه يقيم بمنطقة الهرم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بطل فيديو محاولة إلقاء ابنته من البلكونه في قبضة الشرطةhttps://t.co/TsQmk1LEjt#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/L1lM5CZ9Cp — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 19, 2022