هذا الحدث خطف قلوب المصريين في رمضان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

خطف إفطار حي المطرية السنوي قلوب المصريين في رمضان حيث سحب البساط من تحت أقوى المسلسلات الدرامية في الشهر الكريم.ففي أجواء رمضانية مبهجة، أقامت عزبة حمادة في المطرية، أكبر مائدة إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك، حيث تجمع الأهالي على مائدة طعام واحدة طويلة، قدموا فيها أشهى الأطباق لوجبة الإفطار، لتقاسم الأجر والثواب وفق صحيفة الشروق.

وقال هيثم معادن، أحد المسؤولين عن تنظيم إفطار المطرية، عبر مكالمة هاتفية لبرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إنهم يدعون أهالي المطرية للإفطار الجماعي بالمنطقة، لافتا إلى أن حفل الإفطار الجماعي تكلفته كبيرة، لكن الجميع يحرص على المشاركة فيه.

وأضاف أحد المسؤولين عن تنظيم إفطار المطرية، أنهم يستعينون بعدد من الطهاة لطهي الطعام، متابعا: "بنعمل طواجن ولحوم وفراخ وحلويات"، وشوارع المطرية تشهد إفطارا جماعيا يوميا.

الأجواء الرمضانية الممزوجة بحالة من البهجة التي ملأت شوارع المطرية، انتقلت للمنازل المصرية، إذ تحولت مائدة الإفطار إلى حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناقلت المواقع الصحفية العربية والأجنبية صداها.

وسلط هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، الضوء على مشاهد مائدة إفطار المطرية، معربا عن حالة البهجة التي تتميز بها المائدة، حيث نشر صورها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي البرامج التلفزيونية، وجه الإعلامي عمرو أديب، تحية خاصة لأهالي المطرية بعد إقامة إفطار جماعي لكل أهالي المنطقة، قائلا: "موائد رحمن تاريخية قياسية.. كرم مصري، محدش ممكن يحتاج إلى فطار ومايلاقيش".

فيما قال أحمد موسى في برنامجه "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن "أهالي المطرية الجدعان أقاموا أكبر مائدة إفطار في مصر"، متابعا: "هناك حالة من الحب بين أهالي المطرية، والكل شارك في الإفطار الجماعي"، متابعا: "ما رأيناه اليوم هو أكبر مائدة إفطار هذا العام، وكل عام وأنتم بخير يا شباب المطرية".

وعادة ما ينطلق إفطار المطرية الجماعي في منتصف الشهر الكريم، ويشارك في تجهيزه عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، حيث يتم تقسيم الأدوار على الجميع، فتقوم السيدات بإعداد بعض المأكولات داخل منازلهن، في حين يقوم الرجال بعملية الشواء في الهواء الطلق، وإن كان أبرز ما تقدمه تلك المائدة الرمضانية الضخمة، هو أن جميع سكان الحي يشاركون في تمويله.

وطوال الـ7 سنوات الماضية، قدم أهالي عزبة حمادة بحي المطرية إفطارا جماعيا يجتذب أكثر من 3000 صائم تمتلئ بهم شوارع الحي الضيقة، ما جعله يكتسب خصوصية تختلف عن أي إفطار جماعي.