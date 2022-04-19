44 ثانية رُعب.. الأمن المصري يفحص فيديو فتاة البلكونة

المصدر: البيان

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كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية المصرية تقوم بفحص مقطع فيديو تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق لحظة ما قبل سقوط فتاة من البلكونة.

وأضاف المصدر أنه جاري تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا بالفيديو والوقوف على ملابسات الواقعة حول ما إذا كان الشخص الذي ظهر بالفيديو يحاول إلقاء الفتاة من البلكونة أم يحاول إنقاذها من السقوط، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

ووثق الفيديو الذي كانت مدته 44 ثانية مشادة كلامية بين شخصين حال وقوفهما في بلكونة أحد المساكن بعدها قام أحد ممن ظهروا بالفيديو بمساعدة الفتاة على الصعود وأنقذها من السقوط.