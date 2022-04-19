مشهد يحبس الأنفاس.. إنقاذ سيدة مصرية سقطت من البلكونة وتعلقت بحبال الغسيل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في مصر مقطع فيديو يظهر محاولة إنقاذ سيدة تعلقت بحبال الغسيل قبل سقوطها من بلكونة إحدى الشقق.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول شخصاً يقف ببلكونة العقار، فيما تمسك السيدة بأحبال الغسيل، قبل أن يتدخل آخرون لإنقاذها. وفقاً لموقع "المصري اليوم".

وتمكن شخصان من إنقاذ السيدة وإدخالها إلى البلكونة، بينما قام الرجل الواقف بالبلكونة بضربها وتعنيفها وإطلاق السباب.

ولم يتبين مكان الواقعة، ولا هوية الأشخاص الظاهرين في مقطع الفيديو.

ملاحظة: نعتذر عن نشر الفيديو حفاظاً على حرمة المرأة.